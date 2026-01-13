Corea: Piden pena de muerte para expresidente Yoon

Yoon desencadenó una crisis política al anunciar el fin del gobierno civil en diciembre de 2024 y enviar tropas al Parlamento para imponerlo. Sin embargo, su intento fracasó y se convirtió en el primer presidente en funciones del país en ser detenido tras su detención en enero pasado.

El juicio penal contra Yoon por insurrección, abuso de poder y otros delitos relacionados con la declaración concluyó el martes tras 11 horas de procedimiento.

En sus alegatos finales, la fiscalía lo acusó de ser el cabecilla de una "insurrección" motivada por un "ansia de poder con el objetivo de instalar una dictadura y un gobierno a largo plazo".

Los fiscales acusaron a Yoon de no mostrar ningún remordimiento por acciones que amenazaron el "orden constitucional y la democracia. Las mayores víctimas de la insurrección en este caso son los ciudadanos de este país", declararon.

Para la fiscalía, no existen circunstancias atenuantes que deban considerarse en la sentencia, y en su lugar debe imponerse un castigo severo.

Mientras tanto, la defensa de Yoon ha presentado argumentos históricos para ayudarlo a él y a sus presuntos cómplices. El martes compararon al exlíder caído en desgracia con grandes figuras históricas como los italianos Galileo Galilei y Giordano Bruno, quienes fueron condenados injustamente.

"La mayoría no siempre revela la verdad", afirmaron.

La fiscalía también solicitó la condena a cadena perpetua del exministro de Defensa Kim Yong-hyun.

El juicio actual incluye a ocho acusados ;;considerados cabecillas del intento de instaurar la ley marcial, entre ellos Yoon y Kim.

De ser declarado culpable, Yoon se convertirá en el tercer presidente surcoreano condenado por insurrección, junto con dos líderes militares en relación con el golpe de Estado de 1979.

Si es declarado culpable y condenado a muerte, es muy improbable que se lleve a cabo, ya que Corea del Sur mantiene una moratoria no oficial de las ejecuciones desde 1997.

La fiscalía también solicita una pena de 10 años de prisión para Yoon por obstrucción a la justicia, y se espera que un tribunal de Seúl dicte sentencia este viernes. Además, se enfrenta a un juicio por complicidad con el enemigo, acusado de ordenar vuelos de drones sobre Corea del Norte para intensificar sus esfuerzos por declarar la ley marcial. (ANSA).