Corea. Seúl confirma la detención de seis de sus ciudadanos en Corea del Norte y se compromete a lograr su liberación

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades surcoreanas han confirmado este jueves que Corea del Norte mantiene detenidos a seis de sus ciudadanos y se han comprometido a lograr su liberación mediante la reanudación de las conversaciones con Pyongyang, en el marco de la postura de diálogo defendida por el actual presidente del país, Lee Jae Myung.

La oficina presidencial ha declarado que "es necesario abordar este problema con urgencia", puesto que "las conversaciones e intercambios intercoreanos estuvieron suspendidos durante mucho tiempo" y "el sufrimiento" de la población "continúa".

Entre los seis detenidos hay tres misioneros arrestados entre 2013 y 2014 y tres ciudadanos norcoreanos que desertaron a Corea del Sur, de los que no se ha hecho pública su identidad para proteger la seguridad de sus familias en Corea del Norte.

Todos ellos llevan alrededor de una década detenidos en territorio norcoreano por acusaciones de espionaje y otros delitos, según recoge la agencia de noticias Yonhap.

La confirmación por parte de la oficina de Lee se ha producido después de que los medios de comunicación le preguntaran en la víspera si estaba realizando gestiones para el regreso de los surcoreanos detenidos y respondiera que iba a investigar el asunto porque no había oído hablar de los casos y carecía de información detallada.

El Ministerio de Unificación, que se encarga de las relaciones entre ambos países, ha pedido anteriormente la liberación inmediata e incondicional de los misionarios, la última vez en marzo tras la adopción en Naciones Unidas de una resolución que exigía su puesta en libertad.