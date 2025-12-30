Corea/China.- El presidente de Corea del Sur iniciará el domingo una visita de Estado a China en la que se reunirá con Xi

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, iniciará el domingo una visita de Estado de cuatro días a China en la que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el que será el primer viaje de un mandatario surcoreano al gigante asiático desde 2017, según han confirmado este martes ambos países.

La portavoz de la Presidencia surcoreana, Kang Yu Jung, ha explicado que Lee viajará el domingo a Pekín para su encuentro con Xi y abordar vías de fortalecer las relaciones bilaterales, tras lo que viajará el martes a Shanghái para mantener más reuniones antes de su regreso el miércoles a Corea del Sur.

Así, el encuentro entre Lee y Xi será el segundo que mantienen desde la llegada al cargo del presidente surcoreano en junio --tras su reunión el 1 de noviembre en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, según sus siglas en inglés)-- en la ciudad de Gyeongju, en Corea del Sur.

"Se espera que discutan vías para producir resultados tangibles que beneficien de forma directa a las poblaciones de ambos países, incluida cooperación en inversiones en la cadena de suministros, economía digital y respuestas ante el crimen transnacional", ha explicado Kang, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha confirmado la visita y ha afirmado que "China y Corea del Sur son importantes vecinos y socios de cooperación", tal y como ha informado el diario chino 'Global Times'.

"China espera que, bajo la guía estratégica de los dos jefes de Estado, la visita desempeñe un papel positivo para seguir avanzando en la asociación de cooperación estratégica entre China y Corea del Sur", ha zanjado durante una rueda de prensa tras ser preguntado por la que será la primera visita oficial de Lee al gigante asiático.