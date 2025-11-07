Corea/EEUU.- Seúl y Washington retrasan la presentación de su nuevo acuerdo bilateral de seguridad

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno surcoreano ha asegurado este viernes que está terminando de cerrar con Estados Unidos ciertos aspectos del acuerdo de seguridad bilateral entre ambos países, en medio de rumores sobre un posible desencuentro que ha retrasado la divulgación del documento definitivo.

"Hacía falta hacer ciertos ajustes para reflejar cuestiones derivadas de la cumbre de Gyeongju", han explicado desde la Presidencia surcoreana sobre el encuentro mantenido el pasado 29 de octubre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung.

La misma fuente explicó a la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap que el retraso parece ser responsabilidad de Estados Unidos porque sus agencias de Inteligencia y de seguridad continúan precisando el acuerdo. "Por lo que parece hay departamentos que han pedido intervenir, y estas cosas tardan", ha añadido.

En el meollo de la cuestión parece estar la construcción de un submarino nuclear surcoreano en astilleros estadounidenses, tal y como anunció Trump en su momento. En teoría, Seúl se ocuparía de fabricar el casco y el reactor, que funcionaría a partir de uranio enriquecido estadounidense. Este mismo jueves, sin embargo, el primer ministro surcoreano, Kim Min Seok, aseguraba que el astillero elegido en Filadelfia carecía de la capacidad necesaria para el ensamblaje de la nave.

Los documentos, en principio, deberían haber sido publicados a principios de este mes, pero la fuente de Presidencia no ha querido concretar una fecha concreta para su divulgación.