Corea/Rusia.- Kim Jong Un reitera su apoyo a Putin en un mensaje de Año Nuevo: "Siempre estaremos con el pueblo ruso"

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha trasladado al presidente ruso, Vladimir Putin, su "firme voluntad" de mantener la "sincera alianza" entre ambos países, en un mensaje enviado con motivo del cambio de año en el que ha asegurado además que el pueblo ruso contará siempre con el apoyo y el respaldo del Gobierno y del pueblo norcoreanos.

"Querido camarada Vladimir Putin: Creo que la actual alianza entre la RPDC (Corea del Norte) y Rusia (...) es un valioso patrimonio común que perdurará para siempre, no solo en la era actual, sino también por la posteridad, generación tras generación (...). Reafirmo una vez más que yo, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y todo el pueblo coreano siempre estaremos con el hermano pueblo ruso", reza la misiva, recogida por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

Kim ha señalado 2025 como un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre ambos países, "un año realmente significativo" durante el que Pyongyang y Moscú "han escrito firmemente una gran biografía de la alianza (...) a través del apoyo mutuo completo y desinteresado", en el marco de una "sagrada causa común": la guerra en Ucrania.

En esta línea, el mandatario norcoreano ha celebrado que las relaciones entre Corea del Norte y Rusia "se han consolidado aún más, durante los últimos días de 2025, en la más sincera alianza de compartir sangre, vida y muerte en la misma trinchera". "Ahora nadie puede romper las relaciones entre los pueblos de ambos países y su unidad", ha apostillado, defendiendo su "justas aspiraciones" de "enderezar la Historia".

"Siempre he sentido un orgullo inmenso al crear y escribir la gran historia de las relaciones entre la RPDC y Rusia junto con usted, mi querido amigo (...). Respetado camarada Putin, la justicia, la verdad, la victoria y la gloria siempre estarán con usted y su Rusia", ha concluido Kim Jong Un antes desear a su destinatario el mayor de los éxitos en "su importante labor de defensa de la dignidad y los intereses de Rusia con motivo del prometedor Año Nuevo 2026".