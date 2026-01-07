Coreas: Seúl pide a Pekín mediar con Pyongyang

En una conversación en Shanghái durante un almuerzo con los periodistas que lo acompañaban en su visita de Estado de cuatro días a China, Lee proporcionó detalles de la reunión bilateral celebrada el lunes en Pekín con su par chino, Xi Jinping.

La agencia de noticias Yonhap informó que Xi instó a la "paciencia" con respecto al asunto de Pyongyang.

"Le pedí algo a China", afirmó Lee.

"Quiero que China desempeñe un papel de mediación en los asuntos de la península de Corea, incluido el problema nuclear norcoreano", sostuvo.

El presidente surcoreano explicó que todos los canales entre las dos Coreas fueron bloqueados, con "cero confianza" y solo hostilidad entre las partes.

"El presidente Xi reconoció los esfuerzos realizados hasta ahora y dijo que se necesita paciencia", agregó Lee, según Yonhap, expresando su acuerdo con la idea.

"Durante mucho tiempo, hemos estado tomando medidas militares ofensivas contra Corea del Norte, que probablemente estaba extremadamente nerviosa. Para dialogar con una de las partes, necesitamos comprender la postura de la otra", señaló el presidente.

Agregó que, en respuesta a su solicitud, la parte china afirmó que trabajaría como mediadora.

Lee también esbozó un plan según el cual Pyongyang congelaría su programa nuclear a cambio de una "compensación", ya que "detenerse al nivel actual —sin producción adicional de armas nucleares, sin transferencia de materiales nucleares al extranjero y sin mayor desarrollo de misiles balísticos intercontinentales— ya sería una ventaja".

Sin embargo, "a largo plazo, no debemos renunciar al objetivo de una península coreana libre de armas nucleares", agregó.

Por último, señaló que había pedido a Pekín que transmitiera estos mensajes a Pyongyang y que "existe consenso sobre estos puntos por parte de China". (ANSA).