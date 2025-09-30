LA NACION

CoreWeave firma con Meta un acuerdo de US$12.100 millones para proveerla de infraestructuras para entrenar IA

  1 minuto de lectura
Inteligencia artificial, de OpenAI (ChatGPT), Google Gemini o Copilot
MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) - CoreWeave, empresa de inteligencia artificial respaldada por Nvidia, ha firmado un acuerdo por hasta US$14.200 millones (12.107 millones de euros) con Meta, matriz de Facebook, para proveerla de infraestructura para entrenar IA. Así, CoreWeave proporcionará a la multinacional de Mark Zuckerberg acceso a los sistemas avanzados de Nvidia GB300. Con el entendimiento alcanzado, CoreWeave logra diversificar sus fuentes de ingresos y depender menos de Microsoft, su principal cliente. "Les encantaron nuestras infraestructuras por los contratos anteriores y vinieron a por más", ha asegurado el consejero delegado de CoreWeave, Michael Intrator, en declaraciones recogidas por 'Bloomberg'. "Cuando salimos a Bolsa nos criticaron por nuestra concentración de clientes. Sin duda, este es un paso en la dirección correcta hacia la diversificación", ha reconocido el directivo.

