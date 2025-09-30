CoreWeave firma un acuerdo de infraestructura de IA por US$14.000 millones con Meta

30 sep (Reuters) - CoreWeave firmó un acuerdo de US$14.000 millones con Meta para suministrar potencia de cálculo, la más reciente operación multimillonaria en un momento en que las empresas aumentan sus infraestructuras para satisfacer la demanda de aplicaciones de inteligencia artificial.

Las acciones de CoreWeave subían un 10% en las operaciones previas a la apertura de la sesión tras conocerse la noticia el martes.

Como parte del acuerdo, CoreWeave proporcionará a la matriz de Facebook acceso a los últimos sistemas GB300 de Nvidia, según un informe de Bloomberg, que cita una entrevista con el presidente ejecutivo del operador de centros de datos, Michael Intrator.

El nuevo acuerdo llega una semana después de que CoreWeave firmó una tercera ampliación multimillonaria de la nube con OpenAI para ayudar al desarrollador de ChatGPT con sus necesidades computacionales, mientras los ejecutivos observan una demanda altísima por parte de los clientes.

Meta no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters. (Reporte de Zaheer Kachwala en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)