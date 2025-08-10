Corinthians aprueba destitución de su presidente enjuiciado por corrupción

El club brasileño Corinthians aprobó este sábado la destitución de su presidente Augusto Melo, que enfrenta un juicio por hurto y lavado de dinero.

El "impeachment" de Melo, que había sido separado en mayo de la presidencia por el consejo deliberativo del club de Sao Paulo, fue decidido en una votación con más de 2000 socios en su sede, el Parque São Jorge.

En la asamblea general, 1413 socios votaron a favor de la destitución definitiva de Melo, y 620 en contra, indicó el Corinthians en un breve comunicado. Dos votaron en blanco y otros dos nulo.

Melo irá a juicio acusado de "asociación criminal", "lavado de dinero" y "hurto", según dijo a la AFP una fuente judicial el 23 de julio.

La policía había recomendado inculparlo debido a presuntas irregularidades en un contrato de patrocinio con la plataforma de apuestas Vai de Bet.

Melo, de 61 años, fue el gestor de la llegada al Corinthians del neerlandés Memphis Depay en septiembre del año pasado.

Osmar Stabile, que fungía de primer vicepresidente del club, seguirá como interino hasta la realización de nuevas elecciones indirectas, aún sin fecha.

El consejo deliberativo del Corinthians —encargado de fiscalizar la gestión del club—, anunció una investigación interna.

Según documentos policiales publicados por la prensa brasileña, Melo es acusado de diseñar un entramado de empresas fantasma para desviar dinero del Corinthians, que atraviesa dificultades económicas.

El Ministerio Público de Sao Paulo pide que los acusados indemnicen al club por 40 millones de reales (unos US$7,2 millones).

El Corinthians, que entre sus hinchas tiene al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, marcha duodécimo en el Brasileirao.