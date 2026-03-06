Corinthians confirma el fichaje del inglés Jesse Lingard

El inglés Jesse Lingard, exjugador del Manchester United, fue anunciado este viernes como refuerzo del Corinthians de Sao Paulo, donde se reencontrará con el neerlandés Memphis Depay, su excompañero en los Diablos Rojos.

Lingard, de 33 años, ya entrenó el jueves con el Timão, con el que firmó contrato hasta el final de temporada con una posible extensión hasta 2027 en función del cumplimiento de ciertos objetivos.

El Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, aguardaba por el visado de Lingard para anunciar oficialmente su fichaje.

"Hay mucha pasión por parte de los hinchas, lo cual es maravilloso de ver. El centro de entrenamiento aquí es increíble", afirmó el flamante refuerzo al servicio de prensa del cuadro albinegro.

El atacante estaba libre desde enero, tras cerrar su etapa en Corea del Sur con el FC Seúl, con el que sumó 10 goles y cuatro asistencias en liga el año pasado.

Junto a Depay, Lingard fue campeón de la Europa League en 2017 con el Manchester United. Ganaron también con el United la FA Cup y la Copa de la Liga.

Su rendimiento lo llevó a la selección inglesa, con la que jugó 32 partidos y fue al Mundial de Rusia 2018. Pero su estrella se ha ido apagando.

Entrenado por el exseleccionador brasileño Dorival Júnior, el Corinthians suma 7 puntos en cuatro fechas en el Brasileirão, detrás de los líderes Palmeiras y Sao Paulo, con 10 unidades cada uno.

El Timão, que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, ganó el primer título de la temporada el mes pasado al vencer 2-0 al favorito Flamengo en la Supercopa de Brasil.

Ha ido apuntalando su plantilla pese a dificultades por altas deudas. Destacan entre otros refuerzos el internacional marroquí Zakaria Labyad, el extremo Kaio César, el pivote Allan y el central Gabriel Paulista.