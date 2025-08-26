Corinthians elige nuevo presidente tras crisis por corrupción

El Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, eligió este lunes a un nuevo presidente, tres meses después de la destitución de Augusto Melo, que enfrenta un juicio por hurto y lavado de dinero.

El nuevo dirigente, el empresario metalúrgico Osmar Stabile, ocupaba el cargo interinamente desde mayo, cuando Melo fue separado de la cabeza del Timao por el Consejo Deliberativo, encargado de fiscalizar la gestión del club paulista.

El Corinthians votó en un proceso en el que participaron 264 de los 299 "consejeros" del club.

Stanile fue electo sin sorpresas, con 199 votos, por delante de los únicos dos contrincantes: Antonio Roque Citadini (50 votos) y André Castro (14 votos).

Estará en el cargo hasta diciembre de 2026.

Dueño de la empresa metalúrgica Bendsteel, Stabile fungía como vicepresidente en la directiva encabezada por Melo, quien irá a juicio acusado de "asociación criminal", "lavado de dinero" y "hurto", según dijo a la AFP una fuente judicial el 23 de julio.

La policía había recomendado inculpar al expresidente por presuntas irregularidades en un contrato de patrocinio con la plataforma de apuestas Vai de Bet.

Según documentos policiales publicados por la prensa brasileña, Melo es acusado de diseñar un entramado de empresas fantasma para desviar dinero del Corinthians, que atraviesa dificultades económicas.

El Ministerio Público de Sao Paulo pide que los acusados indemnicen al club por 40 millones de reales (US$7,2 millones).

El "impeachment" de Melo, de 61 años, fue ratificado el 9 de agosto por los socios.

El exdirigente fue el gestor de la llegada al Corinthians del neerlandés Memphis Depay en septiembre de 2024.

El club paulista, que entre sus hinchas tiene al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, marcha undécimo en la liga brasileña de 2025.