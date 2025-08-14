Corinthians entra en conflicto con el City Group por promesa de 16 años

El Corinthians de Brasil anunció este jueves que denunciará el pago de la cláusula de rescisión de un jugador de 16 años por parte del Bahia, integrante del conglomerado de clubes de fútbol que encabeza el Manchester City, al que acusó de "robar talentos".

El Bahia, perteneciente al City Group desde 2023, pagó 14 millones de reales (US$2,6 millones) para llevarse al atacante Kauê Furquim, de 16 años, al rescindir unilateralmente su contrato con el club de Sao Paulo, según la prensa brasileña.

"En ningún momento el Corinthians fue notificado de un interés en negociar al jugador. Estudiaremos los caminos jurídicos" para "castigar a los responsables", dijo en un comunicado el Timão, que tilda el movimiento de "ilícito e inmoral".

"Apelaremos a la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y la FIFA para hacer justicia", añadió.

"Es un ejemplo más de la antigua y nefasta práctica de robar talentos, muy jóvenes, al fútbol nacional y llevarlos por un precio vil a mercados externos, reduciendo al Bahia a un simple intermediario", protestó el club paulista.

La AFP pidió al Bahia, sin recibir respuesta hasta el momento, su posición al respecto.

El Corinthians subrayó además que rompe "cualquier relación institucional" con este club del nordeste de Brasil y el City Group.

El Manchester City inglés, el Troyes francés, el Girona español, el Palermo italiano y el NY City estadounidense figuran entre los 13 clubes que forman parte del poderoso conglomerado de capital de Emiratos Árabes Unidos.

En Sudamérica, el holding tiene equipos afiliados en Brasil (Bahia), Uruguay (Montevideo City) y Bolivia (Bolívar).

Formado en las categorías base del Corinthians, Kauê Furquim aún no ha debutado con el primer equipo, aunque fue convocado dos veces por el entrenador Dorival Júnior en esta temporada liguera.