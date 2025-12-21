Corinthians gana la Copa de Brasil al vencer 2-1 a Vasco da Gama en la vuelta de la final

El Corinthians ganó este domingo la Copa de Brasil de 2025 al vencer 2-1 al Vasco da Gama en el partido de vuelta de la final, con gol decisivo del neerlandés Memphis Depay, y obtuvo una plaza en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Depay anotó en el minuto 63 del compromiso en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, con asistencia de Yuri Alberto tras un contragolpe conducido magistralmente por Breno Bidon.

El encuentro de ida había finalizado con empate 0-0 en Sao Paulo.

Yuri Alberto abrió el marcador para el Timão en el minuto 18 y Nuno Moreira había igualado en el minuto 42.