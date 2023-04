Corinthians golea a liverpool en debut en la libertadores, boca juniors iguala con nueve jugadores

BUENOS AIRES, 7 abr (Reuters) - Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, goleó el jueves 3-0 a Liverpool en Uruguay en su debut en la Copa Libertadores, en una jornada en la cual Boca Juniors sacó un empate con nueve jugadores en su visita a Monagas.

En el partido del Grupo E jugado en el estadio Centenario de Montevideo, Corinthians abrió el marcador a los 45 minutos por intermedio del paraguayo Fabián Balbuena.

En la segunda etapa, el conjunto brasileño completó la goleada de visitante con un doblete de Roger Guedes a los minutos 49 y 63.

En el Grupo F, Boca Juniors igualó sin goles frente a Monagas en Venezuela en un partido que terminó con nueve futbolistas por las expulsiones del paraguayo Bruno Valdez y Facundo Roncaglia a los 40 y 86, respectivamente.

"No sé si es decepcionante no comenzar con un triunfo, pero me quedo con que el equipo con nueve se entregó al máximo", dijo el defensor Nicolás Figal a la televisión tras la igualdad.

Por su parte, en el Grupo G, Libertad de Paraguay dio la sorpresa al vencer 1-0 como visitante a Atlético Mineiro en el estadio Mineirão de Belo Horizonte gracias a un gol de Diego Gómez a los 9 minutos.

En el otro partido del jueves, Melgar y Olimpia igualaron 1-1 con tantos de Bernardo Cuesta y Guillermo Paiva, respectivamente. (Información de Ramiro Scandolo; editado por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters