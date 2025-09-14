Corinthians ratifica hegemonía en el Brasileirão femenino con sexto título en fila

El Corinthians reafirmó este domingo su férreo dominio en el fútbol femenino de Brasil al ganar su séptimo campeonato -el sexto en fila- con una victoria 1-0 frente al Cruzeiro, en el partido de vuelta de la final.

La zaguera Thais Ferreira marcó en el minuto 50 el gol del triunfo del Timão en la Neo Química Arena, en Sao Paulo, frente a más de 41.000 espectadores.

Ferreira anotó a placer tras un rebote que dio la arquera Camila al bloquear un potente disparo de la mediocampista Duda Sampaio.

De este modo, el Corinthians amplió su ventaja como el club más ganador del Brasileirão femenino, con los títulos de 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y, ahora, 2025.

El partido de ida de la final, el domingo pasado en Belo Horizonte, había finalizado en empate 2-2.

La venezolana Dayana Rodríguez, con un tiro a distancia en el 8, y Jaqueline, con un cabezazo desviado en el 17, avisaron temprano por el Corinthians, que llevó la iniciativa desde el principio.

Sin embargo, el Cruzeiro se aproximaba con peligro a través de contragolpes.

Y Gaby Soares disparó al poste en el 35 por la visita.

Tras el descanso, libre de marca, apareció Thais Ferreira para empezar a cerrarle la puerta a una sorpresa: las campeonas seguían siendo las mejores.

El Cruzeiro intentó reaccionar y empujó hasta el último instante, pero el Corinthians supo mantener su ventaja para una nueva corona.

Campeonas con el equipo paulista, Mariza, Duda Sampaio, Jhonson y Yaya venían de ganar con la selección brasileña la Copa América 2025 en Ecuador.

Brasil se prepara para recibir el Mundial femenino, el primero en Sudamérica, que se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027. Por decreto, el fútbol estuvo vetado para las mujeres en el país de Pelé entre 1941 y 1979.

erc/cl