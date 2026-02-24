Corinthians, referencia del fútbol femenino sudamericano, anuncia a Emily Lima como DT

El Corinthians femenino, campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirão, será dirigido por la exseleccionadora de Brasil Emily Lima, informó este martes el club.

Lima, de 45 años, es la primera mujer al frente del equipo femenino del Timão, el más poderoso de Sudamérica con una colección de seis títulos de la Libertadores, los tres últimos ganados de manera consecutiva.

"Es una camiseta muy pesada y respetada mundialmente. Para mí, que vivo el fútbol femenino hace muchos años, este momento representa algo grandioso", dijo la entrenadora, citada en una nota del club.

Lima asume en lugar de Lucas Piccinato.

Nacida en Sao Paulo, Brasil, fue internacional con Portugal en sus tiempos como futbolista activa.

En los banquillos, comandó a la selección brasileña femenina entre 2016 y 2017 y también estuvo al frente de los equipos nacionales de Ecuador y Perú.

Viene de trabajar en España a nivel de clubes, con el Levante.