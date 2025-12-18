Corinthians y Vasco da Gama empatan 0-0 la final de ida de la Copa de Brasil

Corinthians y Vasco da Gama empataron 0-0 este miércoles en el juego de ida de la final de la Copa de Brasil y dejan la definición abierta para la vuelta el domingo en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

Sobró pierna fuerte en el partido jugado en la Neo Química Arena, en Sao Paulo, pero faltó en ambos equipos acierto en el último cuarto de cancha y puntería.

Hubo un susto por bando en la primera mitad, con jugadas de gol anuladas por fuera de juego.

A los 18 minutos, un tanto de Rayan a pase del colombiano Andrés Gómez parecía adelantar al Vasco; sin embargo, la acción fue invalidada por posición adelantada del atacante cruzmaltino.

A los 28, le ocurrió lo mismo al neerlandés Memphis Depay y al Timão.

Más allá de eso, poco.

"Vamos a buscar ser campeones allá", vaticinó Rayan en declaraciones transmitidas por Globo Esporte TV, aunque aceptó que el equipo entrenado por Fernando Diniz deberá mejorar en la finalización.

De una docena de remates que hicieron los jugadores del cuadro carioca, ninguno encontró puerta.

No fueron muy diferentes las prestaciones del Corinthians.

El primer tiro al arco del encuentro tardó 48 minutos. Yuri Alberto pateó con la posibilidad de dar ventaja al conjunto dirigido por Doríval Junior y el arquero vascaíno, Léo Jardim, capturó.

Jardim, cuando tuvo que intervenir, estuvo siempre seguro.

El campeón será el octavo representante de Brasil en la Copa Libertadores de 2026 junto a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo y Bahia.