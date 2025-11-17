Corredor de Packers, Josh Jacobs no necesitará cirugía tras lesión de rodilla ante Giants

El corredor de Green Bay, Josh Jacobs, no requerirá cirugía por la lesión de rodilla que lo obligó a abandonar la victoria de los Packers sobre los New York Giants el domingo, dijo una persona familiarizada con la situación a LA NACION.

La persona habló con LA NACION bajo condición de anonimato el lunes porque los Packers no han anunciado la gravedad de la lesión. NFL Network informó primero que la rodilla de Jacobs no tenía daño estructural y que no requeriría cirugía.

Jacobs pareció lesionarse la rodilla izquierda cuando fue sacado del campo por Jevon Holland en una jugada del primer cuarto. Inicialmente, Jacobs permaneció en el juego antes de dirigirse a la banca con un dolor evidente y finalmente se dirigió al vestuario.

Tuvo siete acarreos para 40 yardas antes de salir de un juego que los Packers ganaron finalmente 27-20.

Emanuel Wilson tuvo una carga de trabajo más pesada de lo habitual en ausencia de Jacobs y corrió para 40 yardas y un touchdown. Los 11 acarreos de Wilson igualaron su máximo de la temporada.

Jacobs, de 27 años, ha corrido para 648 yardas en 169 acarreos esta temporada. Tiene 11 carreras de touchdown y entra en acción el lunes por la noche clasificado segundo en la liga en esa categoría, detrás de Jonathan Taylor de Indianápolis (15).

Durante su primera temporada en Green Bay el año pasado, Jacobs corrió para 1.329 yardas y 15 touchdowns para ganar su tercera temporada en el Pro Bowl de su carrera. Pasó sus primeras cinco temporadas con los Raiders de Oakland/Las Vegas y lideró la NFL con 1.653 yardas por tierra para ganar honores All-Pro en 2022.

