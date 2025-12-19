LA NACION

Correduría argentina Grassi toma liderazgo de procesadora de granos Vicentin

Correduría argentina Grassi toma liderazgo de procesadora de granos Vicentin
Correduría argentina Grassi toma liderazgo de procesadora de granos Vicentin

BUENOS AIRES, 19 dic (Reuters) - La correduría de cereales Grassi dijo a última hora del jueves que la justicia argentina dictaminó el traspaso de las acciones de la agroexportadora Vicentin a su poder, según un comunicado difundido por la empresa.

Vicentin, una importante exportadora de aceite y harina de soja local, se había declarado en concurso de acreedores tras anunciar un 'default' por más de US$1.000 millones en 2019, y este año había informado el cese de actividades en sus fábricas en medio de dificultades para llegar a un acuerdo con sus deudores.

La justicia del país sudamericano dictó la homologación definitiva y el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin a Grassi, expresó la publicación.

Con la decisión de la justicia, "nuestro grupo empresario, de más de 137 años de trayectoria en el agro argentino, ha quedado formalmente confirmado y asume la conducción de la empresa (Vicentin)", informó la compañía.

Y añadió: "Estamos comprometidos para liderar esta etapa de la Nueva Vicentin, con transparencia, profesionalismo y con una visión de largo plazo".

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...