Correduría argentina Grassi toma liderazgo de procesadora de granos Vicentin

BUENOS AIRES, 19 dic (Reuters) - La correduría de cereales Grassi dijo a última hora del jueves que la justicia argentina dictaminó el traspaso de las acciones de la agroexportadora Vicentin a su poder, según un comunicado difundido por la empresa.

Vicentin, una importante exportadora de aceite y harina de soja local, se había declarado en concurso de acreedores tras anunciar un 'default' por más de US$1.000 millones en 2019, y este año había informado el cese de actividades en sus fábricas en medio de dificultades para llegar a un acuerdo con sus deudores.

La justicia del país sudamericano dictó la homologación definitiva y el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin a Grassi, expresó la publicación.

Con la decisión de la justicia, "nuestro grupo empresario, de más de 137 años de trayectoria en el agro argentino, ha quedado formalmente confirmado y asume la conducción de la empresa (Vicentin)", informó la compañía.

Y añadió: "Estamos comprometidos para liderar esta etapa de la Nueva Vicentin, con transparencia, profesionalismo y con una visión de largo plazo".

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)