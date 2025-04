Corregido-agenda semanal del 26 de abril al 4 de mayo de 2025

(Corrige para indicar que el jueves 1 de mayo la bolsa española no abrirá por el festivo del Día del Trabajo; añade detalles sobre mercados que cierran en dicha fecha) 25 abr (Reuters) - **SÁBADO 26 ABRIL** OTROS EVENTOS * La ministra de Finanzas y Asuntos Corporativos de India, Nirmala Sitharaman, visita Perú. (Hasta el 30 de abril) **DOMINGO 27 ABRIL** OTROS EVENTOS * El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ofrecen una conferencia de prensa conjunta. (1230 GMT) **LUNES 28 ABRIL** EMPRESAS * Unicaja publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Línea Directa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Puig publica informe sobre evolución del negocio después del cierre del mercado. * Viscofan publica informe sobre evolución del negocio después del cierre del mercado. OTROS EVENTOS * El rey de Dinamarca, Federico X, visita Groenlandia. * Reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del BRICS en Río de Janeiro. (Hasta el 29 de abril) * Elecciones de la Cámara de los Comunes de Canadá. * Elecciones de la Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago. * Foro Anual del Consejo Económico y Social sobre financiación para el desarrollo, incluyendo la reunión especial de alto nivel del Consejo con el Banco Mundial, FMI, OMC y UNCTAD en Nueva York. (Hasta el 29 de abril) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESUNR=ECI Unemployment Rate Q1 10.61% 09:00 Spain ESRSLY=ECI Retail Sales YY Mar 3.6% 12:00 France FRUEMP=ECI Unemp Class-A SA Mar 3,228.8k 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades Apr -41 16:30 United States USTEX=ECI Dallas Fed Mfg Bus Idx Apr -16.30 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 28 Apr 70,968,959,600 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 28 Apr 4.050% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 28 Apr 2.930 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 28 Apr 30.340% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 28 Apr 79,318,471,900 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 28 Apr 4.225% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 28 Apr 3.010 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 28 Apr 39.000% **MARTES 29 ABRIL** EMPRESAS * BBVA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Inmobiliaria del Sur publica resultados trimestrales * Elecnor publica resultados trimestrales. * Ence publica resultados trimestrales después del cierre del mercado. * Inditex - Dividendo de 0,8400 euros por acción. Fecha de descuento. * Banco Santander - Dividendo de 0,1100 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso del subgobernador y responsable de mercados y banca del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, en el Innovate Finance Global Summit. (0940 GMT) * Conferencia anual del Banco Central Europeo sobre las repercusiones internacionales de la política monetaria, organizada conjuntamente con el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional. (Hasta el 30 de abril) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment May -26.0 -24.5 09:00 Spain ESGDFQ=ECI Estimated GDP QQ Q1 0.8% 09:00 Spain ESGDFY=ECI Estimated GDP YY Q1 3.4% 09:00 Spain ESHICF=ECI HICP Flash YY Apr 2.2% 09:00 Spain ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA Apr 2.3% 09:00 Spain ESHCP=ECI HICP Flash MM Apr 0.7% 09:00 Spain ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA Apr 0.10% 11:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Annual Grwth Mar 4.1% 4.0% 11:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Households Mar 1.5% 11:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Non-Fin Mar 2.2% 12:00 Euro Zone EUBUSC=ECI Business Climate Apr -0.73 12:00 Euro Zone EUECOS=ECI Economic Sentiment Apr 94.5 95.2 12:00 Euro Zone EUBUSS=ECI Industrial Sentiment Apr -10.7 -10.6 12:00 Euro Zone EUSERS=ECI Services Sentiment Apr 1.5 2.4 12:00 Euro Zone EUCONS=ECI Consumer Confid. Final Apr -16.7 -16.7 12:00 Euro Zone EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Apr 24.4 12:00 Euro Zone EUINSP=ECI Selling Price Expec Apr 11.4 14:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance Mar -147.85B 14:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv Mar 0.3% 14:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv Mar 0.1% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 26 Apr, w/e 7.4% 15:00 United States USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Feb 0.2% 15:00 United States USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Feb 4.8% 15:00 United States USHPID=ECI Monthly Home Price Index Feb 436.5 15:00 United States USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Feb 0.5% 15:00 United States USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Feb 0.1% 15:00 United States USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Feb 4.7% 16:00 United States USCONC=ECI Consumer Confidence Apr 88.5 92.9 16:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings Mar 7.568M 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook Apr -11.3 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues Apr 1.3 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 21 Apr, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 21 Apr, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 21 Apr, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 21 Apr, w/e **MIÉRCOLES 30 ABRIL** EMPRESAS * Caixabank publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Santander publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Enagás publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Redeia publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aena publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Sacyr publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ebro Foods publica resultados trimestrales. * Grupo Catalana Occidente publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * Discurso del director ejecutivo de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, David Bailey, en un Foro de Riesgo Financiero Climático. (0915 GMT) * El Banco de Japón comienza una reunión de política monetaria. (Hasta el 1 de mayo) OTROS EVENTOS * Elecciones de la Asamblea Legislativa de las Islas Caimán. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 07:30 France FRGPC=ECI Consumer Spending MM Mar -0.1% 07:30 France FRGDPP=ECI GDP Preliminary QQ Q1 0.2% -0.1% 07:30 France FRGDYP=ECI GDP YY Prelim Q1 0.6% 08:00 Germany DEIMP=ECI Import Prices MM Mar 0.3% 08:00 Germany DEIMPY=ECI Import Prices YY Mar 3.6% 08:00 Germany DERSL=ECI Retail Sales MM Real Mar 0.8% 08:00 Germany DERSLY=ECI Retail Sales YY Real Mar 4.9% 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm Apr 0.0% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy Apr 3.9% 08:45 France FRCPIP=ECI CPI (EU Norm) Prelim YY Apr 0.9% 08:45 France FRHICF=ECI CPI (EU Norm) Prelim MM Apr 0.2% 08:45 France FRCPFY=ECI CPI Prelim YY NSA Apr 0.8% 08:45 France FRCPFM=ECI CPI Prelim MM NSA Apr 0.2% 08:45 France FRPPI=ECI Producer Prices MM Mar -0.8% 08:45 France FRPPIY=ECI Producer Prices YY Mar -1.4% 09:55 Germany DEUNRT=ECI Unemployment Chg SA Apr 26k 09:55 Germany DEUEMN=ECI Unemployment Total NSA Apr 2.967M 09:55 Germany DEUNR=ECI Unemployment Rate SA Apr 6.3% 6.3% 09:55 Germany DEUEMP=ECI Unemployment Total SA Apr 2.922M 10:00 Germany DEGDF=ECI GDP Flash QQ SA Q1 0.2% -0.2% 10:00 Germany DEGDFY=ECI GDP Flash YY NSA Q1 -0.4% 10:00 Germany DEGDFS=ECI GDP Flash YY SA Q1 -0.2% 10:00 Spain ESCURA=ECI Current Account Balance Feb 1.20B 11:00 Euro Zone EUGDQY=ECI GDP Flash Prelim YY Q1 1.2% 11:00 Euro Zone EUGDPP=ECI GDP Flash Prelim QQ Q1 0.2% 0.2% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 25 Apr, w/e -12.7% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 25 Apr, w/e 233.5 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 25 Apr, w/e 153.4 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 25 Apr, w/e 673.6 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 25 Apr, w/e 6.90% 14:00 Germany DECPP=ECI CPI Prelim MM Apr 0.3% 14:00 Germany DECPPY=ECI CPI Prelim YY Apr 2.2% 14:00 Germany DEHIP=ECI HICP Prelim MM Apr 0.4% 14:00 Germany DEHIPY=ECI HICP Prelim YY Apr 2.3% 14:15 United States USADP=ECI ADP National Employment Apr 155k 14:30 United States USGDPA=ECI GDP Advance Q1 0.4% 2.4% 14:30 United States USGFSA=ECI GDP Sales Advance Q1 3.3% 14:30 United States USGSPA=ECI GDP Cons Spending Advance Q1 4.0% 14:30 United States USDGEA=ECI GDP Deflator Advance Q1 2.3% 14:30 United States USCPPA=ECI Core PCE Prices Advance Q1 2.6% 14:30 United States USPCEA=ECI PCE Prices Advance Q1 2.4% 14:30 United States USPXFA=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (A) Q1 2.3% 14:30 United States USSXEA=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (A) Q1 3.5% 14:30 United States USEMPW=ECI Employment Wages QQ Q1 0.9% 14:30 United States USEMPB=ECI Employment Benefits QQ Q1 0.8% 14:30 United States USEMPC=ECI Employment Costs Q1 0.9% 0.9% 15:00 United States USDALL=ECI Dallas Fed PCE Mar 3.0% 15:45 United States USCPMI=ECI Chicago PMI Apr 47.6 16:00 United States USGPY=ECI Personal Income MM Mar 0.4% 0.8% 16:00 United States USGPCR=ECI Personal Consump Real MM Mar 0.1% 16:00 United States USGPCS=ECI Consumption, Adjusted MM Mar 0.4% 0.4% 16:00 United States USPCEM=ECI Core PCE Price Index MM Mar 0.1% 0.4% 16:00 United States USPCE2=ECI Core PCE Price Index YY Mar 2.8% 16:00 United States USPCE=ECI PCE Price Index MM Mar 0.3% 16:00 United States USPCEY=ECI PCE Price Index YY Mar 2.5% 16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index Mar 72.0 16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM Mar 2.0% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 25 Apr, w/e 0.244M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 25 Apr, w/e -2.353M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 25 Apr, w/e -4.476M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 25 Apr, w/e 1.8% 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 30 Apr 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 30 Apr 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 30 Apr 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 30 Apr **JUEVES 1 MAYO** MERCADOS * Festivo en España por el Día del Trabajo, mercados cerrados. También cierran los mercados en China, Alemania y Francia, entre otros, mientras que permanecen abiertos en Reino Unido y Estados Unidos. BANCOS CENTRALES * El Banco de Japón anuncia la decisión de su reunión de dos días. (0230 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 10:30 United Kingdom GBCRED=ECI BOE Consumer Credit Mar 1.358B 10:30 United Kingdom GBMTG=ECI Mortgage Lending Mar 3.287B 10:30 United Kingdom GBMTGA=ECI Mortgage Approvals Mar 65.481k 10:30 United Kingdom GBM4=ECI M4 Money Supply Mar 0.2% 10:30 United Kingdom GBPMIM=ECI S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI Apr 44.0 13:30 United States USCHAL=ECI Challenger Layoffs Apr 275.240k 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 21 Apr, w/e 222k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 21 Apr, w/e 220.25k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 14 Apr, w/e 1.841M 15:45 United States USMPMF=ECI S&P Global Mfg PMI Final Apr 50.7 16:00 United States USTCNS=ECI Construction Spending MM Mar 0.7% 16:00 United States USPMI=ECI ISM Manufacturing PMI Apr 47.9 49.0 16:00 United States USISMP=ECI ISM Mfg Prices Paid Apr 69.4 16:00 United States USISME=ECI ISM Manuf Employment Idx Apr 44.7 16:00 United States USISMN=ECI ISM Manuf New Orders Idx Apr 45.2 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 21 Apr, w/e 88B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 21 Apr, w/e 88B 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 1 May 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 1 May 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 1 May 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 1 May **VIERNES 2 MAYO** DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRBUDY=ECI Budget Balance Mar -40.30B 09:00 Austria ATHIMF=ECI HCPI Flash MM Apr 0.3% 09:15 Spain ESPMIM=ECI HCOB Manufacturing PMI Apr 49.5 09:50 France FRRPMI=ECI HCOB Manufacturing PMI Apr 48.2 09:55 Germany DEPMIM=ECI HCOB Mfg PMI Apr 48.0 48.0 10:00 Euro Zone EUPMI=ECI HCOB Mfg Final PMI Apr 48.7 48.7 11:00 Euro Zone EUHICF=ECI HICP Flash YY Apr 2.0% 2.2% 11:00 Euro Zone EUHIXF=ECI HICP-X F&E Flash YY Apr 2.5% 11:00 Euro Zone EUCPXA=ECI HICP-X F,E,A&T Flash YY Apr 2.4% 11:00 Euro Zone EUHCFM=ECI HICP-X F, E, A, T Flash MM Apr 1.00% 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate Mar 6.1% 6.1% 14:30 United States USNFAR=ECI Non-Farm Payrolls Apr 130k 228k 14:30 United States USPRP=ECI Private Payrolls Apr 125k 209k 14:30 United States USMFP=ECI Manufacturing Payrolls Apr 1k 14:30 United States USGOV=ECI Government Payrolls Apr 19k 14:30 United States USUNR=ECI Unemployment Rate Apr 4.2% 4.2% 14:30 United States USAVGE=ECI Average Earnings MM Apr 0.3% 0.3% 14:30 United States USAVHE=ECI Average Earnings YY Apr 3.8% 14:30 United States USWRKW=ECI Average Workweek Hrs Apr 34.2 34.2 14:30 United States USLBFB=ECI Labor Force Partic Apr 62.5% 14:30 United States USUDEP=ECI U6 Underemployment Apr 7.9% 16:00 United States USDGNR=ECI Durables Ex-Def, R MM Mar 10.4% 16:00 United States USDGR=ECI Durable Goods, R MM Mar 9.2% 16:00 United States USFORD=ECI Factory Orders MM Mar 0.6% 16:00 United States USDGNT=ECI Durables Ex-Transpt R MM Mar 0.0% 16:00 United States USNDCG=ECI Nondef Cap Ex-Air R MM Mar 0.1% 16:00 United States USFXTR=ECI Factory Ex-Transp MM Mar 0.4% **SÁBADO 3 MAYO** OTROS EVENTOS * Elecciones de la Cámara de Representantes y del Senado en Australia. **DOMINGO 4 MAYO** * Sin eventos relevantes. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

