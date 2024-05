Corregido-grupos lgbtq+ piden en perú derogar ley que considera al transexualismo como enfermedad mental

(Corrige nombre de médico citado en párrafo 6)

LIMA, 17 mayo (Reuters) - La comunidad LGBTQ+ de Perú marchó el viernes para demandar la derogatoria de una reciente ley que cataloga al transexualismo, el transvertismo y la identidad de género como enfermedades mentales para que puedan acceder a un actual programa de seguro de salud.

En la marcha de unas 500 personas los manifestantes portaron pancartas con lemas que decían "no más estigmas", "mi identidad no es una enfermedad" y "la salud no se legisla en el pasado", entre otros, haciendo sonar tambores por algunas calles de Lima.

"Hace varios años las identidades de género han dejado de ser consideradas patologías, sin embargo este Gobierno asesino, pretende pisotear nuestros derechos; no se lo vamos a permitir", dijo la activista trans Gahela Cari Contreras en la protesta.

La protesta llegó hasta el frontis de la sede del Ministerio de Salud, que estuvo acordonado por una fila de policías.

La norma del Gobierno, promulgada y firmada la semana pasada por la presidenta Dina Boluarte, generó en los últimos días una ola de críticas por activistas de derechos humanos y algunos colectivos pidieron hasta la renuncia del ministro de Salud.

"No identificamos la utilidad o la necesidad de incorporar dentro del plan de aseguramiento de salud diagnósticos o patologías que ya no existen como tales", dijo el líder del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega López.

El médico solicitó la corrección de la ley que "ya no es pertinente" de acuerdo a consideraciones globales sobre el tema.

El Ministerio de Salud ha dicho en un comunicado que rechaza la estigmatización de la diversidad sexual y que la ley aprobada no busca clasificar como enfermedad mental la identidad de genero; sino garantizar la total cobertura de atención de salud.

Se "reafirma categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio", dijo la entidad. (Reporte de Reuters Televisión, escrito por Marco Aquino, editado por Marion Giraldo)

Reuters