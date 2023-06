Corregido-latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (19 de junio)

(Corrige agenda correspondiente al martes que se envió por error) LA AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS -Feriado por el Día de la Emancipación. MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta el indicador oportuno de la actividad económica correspondiente a mayo. CHILE -El Banco Central anuncia su decisión sobre tasas de interés al cierre de su reunión de política monetaria.

Mercados globales actualizados china eeuu- el presidente chino, xi jinping, celebró el "progreso" al inicio de las conversaciones con el secretario de estado de estados unidos, antony blinken, en pekín, el último compromiso de un viaje inusual destinado a garantizar que las disputas entre las superpotencias no se conviertan en un conflicto. blinken, el primer titular de su cargo que se reúne con el líder chino desde 2018, había caminado antes hacia xi con la mano tendida en el gran salón del pueblo, un lugar que china suele utilizar para saludar a los jefes de estado. bce- el banco central europeo (bce) debería volver a subir las tasas de interés en julio, ya que los riesgos de inflación se inclinan al alza, dijo el jefe del banco central eslovaco, uniéndose así al creciente coro de dirigentes monetarios que abogan por una postura más restrictiva. el bce subió las tasas en un total de cuatro puntos porcentuales el año pasado para luchar contra un repunte histórico de la inflación, pero dijo que aún no había terminado porque el crecimiento de los precios sigue sorprendiendo al alza. ue inversores- la comisión europea propuso cambios en la forma en que los inversores pagan las retenciones fiscales en la unión europea, para atraer más comercio transfronterizo de valores y ayudar a desarrollar el mercado de capitales del bloque. la propuesta de la comisión pretende garantizar que los inversores transfronterizos paguen desde el principio el importe correcto de la retención a cuenta o que obtengan rápidamente cualquier devolución a la que tengan derecho. ue carbón- una propuesta de última hora para prorrogar las subvenciones a las centrales de carbón ha trastocado los planes de los países de la unión europea de aprobar una reforma del mercado eléctrico del bloque, concebida para reorientar el sistema eléctrico hacia energías más limpias. los ministros de energía de los países de la ue se reúnen en luxemburgo para acordar una postura conjunta sobre las nuevas normas del mercado eléctrico de la ue, destinadas a ampliar la energía con bajas emisiones de carbono y evitar que se repita la crisis energética del año pasado, cuando los precios récord del gas dejaron a los consumidores con facturas energéticas desorbitadas. lo que hay que saber del fin de semana wall street- el s&p 500 terminó a la baja, con microsoft cayendo, ya que los comentarios de dos funcionarios de la reserva federal redujeron el optimismo de que el banco central esté llegando al final de sus agresivas subidas de tasas de interés. el nasdaq también terminó la semana con pérdidas, aunque tanto él como el s&p 500 se mantenían cerca de máximos de 14 meses después de que datos económicos de esta semana apuntaron a un enfriamiento de la inflación, eclipsando las preocupaciones sobre nuevas subidas de tasas. fed- las autoridades de la reserva federal de estados unidos adoptaron un tono agresivo en sus primeros comentarios desde que el banco central estadounidense mantuvo estable la tasa de interés oficial en su reunión de esta semana, pero en la que también señalaron que es probable que se reanuden las alzas del costo del crédito. "la inflación subyacente no está bajando como yo pensaba", dijo el gobernador de la fed, christopher waller, en una conferencia económica en noruega. "la inflación simplemente no se mueve y eso va a requerir, probablemente, algún endurecimiento más para intentar que baje". eeuu méxico- estados unidos solicitó a méxico revisar un reclamo en una mina del grupo méxico en el centro del país latinoamericano por una presunta denegación de derechos laborales, la undécima acción de este tipo bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del tratado comercial de norteamérica, tmec. la petición estadounidense se produce tras una queja de un sindicato mexicano, los mineros, junto con dos importantes organizaciones laborales del país vecino, la afl-cio y united steelworkers. brasil- la policía federal de brasil encontró un documento detallado de planificación de una intervención militar en el teléfono de un ayudante del expresidente jair bolsonaro, para bloquear el traspaso de poder en las elecciones del año pasado, informó la revista de noticias veja. no estaba claro quién escribió el documento y si llegó a bolsonaro, un excapitán del ejército que perdió por estrecho margen las elecciones de octubre frente a su rival izquierdista luiz inácio lula da silva. argentina- el ministro argentino de economía, sergio massa, viajará a washington para negociar con funcionarios del fondo monetario internacional una flexibilización de los objetivos del programa firmado el año pasado por 44.000 millones de dólares, dijo una fuente del gobierno. en medio de una grave crisis, argentina busca implementar cambios en las metas acordadas con el fmi debido al impacto que tuvo sobre la economía una histórica sequía que le costó al país más de 20.000 millones de dólares. perú- el banco central de perú redujo el su estimación de crecimiento económico para este año a un 2,2%, desde un cálculo previo de 2,6%, en medio de una lenta recuperación de la producción luego de protestas, una mayor caída en la inversión minera y los efectos del fenómeno climático de el niño. para el 2024, el banco mantuvo su proyección de expansión en un 3,0%, aunque el temporal por el niño con intensas lluvias podría tener un impacto negativo del 0,6%% en el producto interior bruto en un escenario débil o moderado del clima. (reuters ns)

