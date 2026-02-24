Corregido-Legislador venezolano: 177 (no 2.200) presos excarcelados desde vigencia de la ley de amnistía, 2.021 reciben beneficios

CARACAS, 23 feb (Reuters) - El diputado venezolano Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, dijo el lunes que 177 personas han sido excarceladas y 2.021 han recibido otros beneficios desde la vigencia de la nueva normativa el viernes pasado.

"Hoy podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación (ante tribunales) y se han recibido en total más de 3.000 solicitudes" de beneficios de la ley, dijo Arreaza en un acto en la casa de gobierno.

"Siguen llegando en los tribunales del país, en algunos como en Caracas, que se centra mucho, hay personas llevando sus escritos, defensores privados, defensores públicos" para los trámites de la ley, agregó el diputado.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, fue quien propuso la ley a fines de enero, y aprobada por el parlamento el pasado 19 de febrero.

(Redacción Reuters)