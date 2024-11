Corregido-los retrasos en la siembra en europa occidental hacen temer por la cosecha de trigo

(Aclara en el párrafo 6 que los ingresos se han visto mermados, no la tendencia)

PARÍS, 8 nov (Reuters) - Según los analistas, el retraso de la siembra debido a las lluvias torrenciales en Europa occidental ha suscitado preocupación por la posibilidad de que se repitan las condiciones del año pasado, que dieron lugar a una de las peores cosechas en décadas.

Sin embargo, el tiempo más seco de las dos últimas semanas ha permitido reanudar los trabajos de campo en la mayor parte del bloque, y se espera que la tendencia continúe en los próximos 10 días, con condiciones cálidas que favorecerán el desarrollo de los cultivos. En Francia, con diferencia el mayor productor de trigo blando de la Unión Europea, los agricultores habían sembrado el lunes sólo el 62% de la superficie prevista, frente al 41% de una semana antes, según informó el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer. Esta cifra contrasta con el 65% del mismo periodo del año pasado y con la media quinquenal del 77%. "Ha sido complicado para los agricultores de muchas partes de Europa encontrar el momento óptimo para la siembra debido a la irregularidad de las precipitaciones, a veces (la tierra) ha estado demasiado húmeda y a veces demasiado seca", dijo el analista de cultivos de Stratégie Grains, Vincent Braak. Stratégie Grains no ha dado previsiones detalladas de la producción de cereales de la UE para 2025, pero Braak espera que la producción de trigo blando se sitúe en torno a un 1% por encima de la media de 10 años, siempre que no haya contratiempos antes de la cosecha. Las siembras de trigo blando se situarían un 5% por encima de la cosecha del año pasado, afectada por las lluvias, con 21,45 millones de hectáreas. Incluso con buenas condiciones meteorológicas hasta la cosecha, Braak no espera que los rendimientos sean muy buenos, basándose en la escasa implantación tras la siembra en algunos países y la tendencia de los agricultores, cuyos ingresos se han visto mermados, a recortar gastos en protección de cultivos y fertilizantes.

"No será un buen año; eso es casi seguro", afirmó. (Información de Sybille de La Hamaide en París, Michael Hogan en Hamburgo y Nigel Hunt en Londres; editado por David Goodman; editado en español por Javi West Larrañaga)

