Corregido-netanyahu dice que no hay lugar de oriente medio fuera del alcance de israel, en discurso para irán (30 de septiembre)

(Corrige primer párrafo para aclarar que Nasralá fue asesinado el viernes y no el sábado)

JERUSALÉN, 30 sep (Reuters) - El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió el lunes, en comentarios dirigidos a Irán, de que no había ningún lugar en Oriente Medio fuera del alcance de Israel, tres días después de que el ejército mató al líder del grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Teherán.

El líder israelí habló en inglés en un video de tres minutos difundido por su oficina en el que dijo que se dirigía al pueblo iraní.

"No hay lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar. No hay lugar al que no vayamos para proteger a nuestro pueblo y proteger a nuestro país", dijo Netanyahu. (Escrito por Alexander Cornwell, Editado en Español por Manuel Farías)

