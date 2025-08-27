Correo postal de México suspende envío de paquetes a EE.UU. por aranceles
El servicio de correos de México suspendió temporalmente desde este miércoles los envíos...
- 1 minuto de lectura'
El servicio de correos de México suspendió temporalmente desde este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos tras la decisión del gobierno de Donald Trump de gravar, a partir del viernes próximo, los envíos de todo el mundo hacia ese país.
La medida se anuncia un día después de que la agencia postal de la ONU informó que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes al país norteamericano en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles.
"Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos", detallaron en un comunicado conjunto la cancillería y el Servicio Postal mexicanos.
