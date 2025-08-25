Correos de Nueva Zelanda suspende envíos a EE.UU. por aranceles de Trump

El servicio postal de Nueva Zelanda anunció la suspensión de la mayoría de los envíos a Estados Unidos, citando la incertidumbre por el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

La empresa de correos dijo que suspendió el servicio a partir del 21 de agosto, antes de la entrada en vigor del arancel estadounidense de 15% a partir del 29 de agosto.

Solo algunas cartas y documentos importantes, como pasaportes o cartas legales, serán enviados a Estados Unidos, indicó el servicio en su página web.

Acciones similares fueron adoptadas por los servicios postales de India, Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Dinamarca, luego de que el gobierno de Trump dijera que el 29 de agosto aboliría la exención tributaria para paquetes pequeños que ingresen a Estados Unidos.

Washington comenzó en abril a aplicar aranceles al resto del mundo, pero en su mayoría entrarán en vigor este mes, después de largas negociaciones y aplazamientos.

El servicio neozelandés de correos dijo que trabaja "rápidamente" para hacer los cambios necesarios que permitan reanudar los envíos "lo antes posible".