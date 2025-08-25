LA NACION

Correos de Nueva Zelanda suspende envíos a EE.UU. por aranceles de Trump

El servicio postal de Nueva Zelanda anunció la suspensión de la mayoría de los envíos a Estados...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Correos de Nueva Zelanda suspende envíos a EE.UU. por aranceles de Trump
Correos de Nueva Zelanda suspende envíos a EE.UU. por aranceles de TrumpPaul Sancya - AP

El servicio postal de Nueva Zelanda anunció la suspensión de la mayoría de los envíos a Estados Unidos, citando la incertidumbre por el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

La empresa de correos dijo que suspendió el servicio a partir del 21 de agosto, antes de la entrada en vigor del arancel estadounidense de 15% a partir del 29 de agosto.

Solo algunas cartas y documentos importantes, como pasaportes o cartas legales, serán enviados a Estados Unidos, indicó el servicio en su página web.

Acciones similares fueron adoptadas por los servicios postales de India, Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Dinamarca, luego de que el gobierno de Trump dijera que el 29 de agosto aboliría la exención tributaria para paquetes pequeños que ingresen a Estados Unidos.

Washington comenzó en abril a aplicar aranceles al resto del mundo, pero en su mayoría entrarán en vigor este mes, después de largas negociaciones y aplazamientos.

El servicio neozelandés de correos dijo que trabaja "rápidamente" para hacer los cambios necesarios que permitan reanudar los envíos "lo antes posible".

LA NACION
Más leídas
  1. Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    1

    Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  2. Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados de coimas
    2

    Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados del caso de las coimas en Discapacidad

  3. Lanzan una moto inédita para el mercado argentino con una peculiar característica
    3

    Lanzan una moto inédita para el mercado argentino con una peculiar característica

  4. Argentina cayó ante República Dominicana y los jugadores terminaron a las piñas
    4

    Escándalo en la AmeriCup: Argentina cayó ante República Dominicana y los jugadores terminaron a las piñas

Cargando banners ...