Correos del “caso Montoro” señalan que Francisco Granados esperaba “instrucciones” a favor del sector papelero

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Un par de correos electrónicos intercambiados en octubre de 2013 entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y la Asociación Española del Sector del Papel y del Cartón (Aspapel) que aparecen en el sumario del 'caso Montoro' muestran que el exdirigente del PP Francisco Granados estaba "pendiente de instrucciones" para que su partido apoyara en el Senado que el sector papelero fuera incluido en la exención del impuesto sobre la electricidad. Según esos correos, recogidos en un informe de los Mossos d'Esquadra al juez instructor de Tarragona y al que ha tenido acceso Europa Press, el entonces senador del PP --luego condenado a prisión e imputado en casos de corrupción-- "estaba al tanto del tema". El primero de ellos fue enviado el 7 de octubre de 2013 al entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, por Alicia Asenjo, de la Secretaría del secretario general de Industria y de la Pyme, en nombre de Luis Valero, jefe de ese departamento. Valero recordaba a Ferre que la semana anterior le había mandado una enmienda "presentada por el grupo socialista de interés para la asociación Aspapel", ya que pedía incluir la pasta de papel y el cartón en la bonificación del impuesto eléctrico "en base al artículo 17 de la Directiva Europea, argumentando que dicho sector supera el 3% de su valor de producción". "El pasado 30 de septiembre te pasé una enmienda sobre fiscalidad del impuesto eléctrico que ha presentado el sector papelero. Al parecer tiene peligro de que no prospere y se sentirían discriminados de no aprobarse, ya que sería el único sector industrial significativo que con consumos eléctricos parecidos a otros no tendrían la bonificación", indicaba al 'número dos' del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. A renglón seguido, el alto cargo de Industria exponía que "al parecer el senador del PP Francisco Granados está al tanto del tema". "Y está pendiente de vuestras instrucciones", apostillaba, antes de concluir diciendo que esperaba sus "noticias". UNA "COLETILLA" A UNA ENMIENDA DE CIU El segundo correo recogido por los Mossos lo envió horas después, el 8 de octubre, Carlos Reinoso como director general de Aspapel al secretario de Estado de Hacienda. Reinoso le daba las "gracias por la atención" para "buscar la forma de incluir al sector papelero en las exenciones al impuesto eléctrico en la Ley de Fiscalidad Ambiental". "Aunque entendemos que el Artículo 17 de la Directiva 2033/96 permite a los Estados miembros eximir del impuesto mínimo a sectores como el nuestro con alto coste energético, para evitar ningún tipo de problemas creemos que la mejor solución sería añadir una coletilla a la enmienda presentada por CiU en el Senado que estipulase que 'en cualquier caso el impuesto aplicado no podrá ser inferior a los niveles mínimos prescritos en la Directiva Europea', lo que blindaría su legalidad ante Bruselas", le transmitió a Ferre. Reinoso expuso que esperaba "sinceramente" que pudieran "apoyar esta solución". "Y que así lo transmitas con urgencia a vuestro Grupo en el Senado pues la votación es mañana. Gracias por adelantado y un cordial saludo", añadió en el mensaje, que iba con copia a la dirección de correo de Granados en la Cámara Alta. Mossos resaltan en su informe que Aspapel intentó que se introdujera al sector del papel y el cartón en la exención del impuesto sobre la electricidad, pero que desde la Administración manifestaban que "era difícil ya que era necesario autorización de la Comisión y plantearon como solución que se tramitara mediante enmienda". Al respecto, a los investigadores les sorprendió que "finalmente fuera planteada por el partido CIU para poder introducirla en la Ley". La policía catalana relata que "finalmente" no fue contemplada la exención del impuesto eléctrico para el sector papelero en la Ley 16/2013, "pero es de interés, ya que, al igual que pasara con las gasísticas, fue contemplada en la Ley 28/2014". Y menciona que "la empresa Ence Energía Y Celulosa, SA" pagó a Equipo Económico en 2013 unos 116.000 euros, "siendo esta empresa asociada de Aspapel". El 'caso Montoro' ha llevado a la imputación de más de una treintena de personas, incluido el exministro, por los presuntos favores políticos a empresas durante su mandato, sobre todo gasísticas, tras una investigación arrancada en 2018 bajo secreto. Las pesquisas apuntan a presuntas irregularidades en la tramitación de leyes, como al incluir una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico a industrias cuyo consumo de electricidad representase más del 50% del coste del producto y que benefició a empresas del sector gasístico tras contratar los servicios de Equipo Económico, un despacho fundado, entre otros, por el propio Montoro. También apuntan a presuntas irregularidades en la modificación del Impuesto de Actividades Económicas del sector gasístico, lo que habría beneficiado a las mismas empresas después de contratar a ese mismo despacho.

