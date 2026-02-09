Correos electrónicos indican que el expríncipe Andrés compartió archivos de Reino Unido con Epstein

LONDRES, 9 feb (Reuters) -

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey británico Carlos III, compartió documentos comerciales oficiales británicos con Jeffrey Epstein en 2010, filtrando información al fallecido delincuente sexual desde su cargo como enviado del Gobierno, según parecen indicar los correos electrónicos.

El expríncipe, de 65 años, ha sido objeto de años de escrutinio por su amistad con Epstein, una relación que le ha costado su papel en la familia real, sus títulos y su vivienda. Andrés siempre ha negado haber cometido ningún delito y no ha respondido a las solicitudes de comentarios desde la última publicación de los archivos de Epstein.

En la última tanda de archivos publicados en Estados Unidos, los correos electrónicos parecen mostrar que Andrés reenvió a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares, que le habían sido enviados en relación con un viaje que realizó en calidad oficial.

La Policía Metropolitana no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters el lunes en la que se le preguntaba si abriría una investigación sobre el intercambio de información por parte de Andrés.

Los enviados comerciales suelen tener prohibido compartir documentos sensibles o comerciales en virtud de las normas de confidencialidad.

En los últimos diez días, las revelaciones de los archivos de Epstein han sumido al primer ministro británico, Keir Starmer, en la mayor crisis de su mandato, con motivo del nombramiento de Peter Mandelson, un conocido de Epstein, como embajador en Estados Unidos.

Al igual que Andrés, parece que Mandelson también compartió con Epstein archivos gubernamentales confidenciales de 2009 y 2010, y la policía está investigando las denuncias de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La policía de Thames Valley dijo la semana pasada que estaba revisando una nueva acusación contra Andrés relacionada con una mujer que fue llevada a una dirección en Windsor a la luz de los últimos archivos de Epstein.

Mountbatten-Windsor, el segundo hijo de la difunta reina Isabel II, se vio obligado a renunciar a todas sus funciones reales oficiales en 2019 y, el pasado mes de octubre, Carlos III le retiró el título de príncipe. Andrés la semana pasada. (Información de Sarah Young y Sam Tabahriti; edición de Mark Heinrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)