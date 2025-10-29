Correos emite un sello en homenaje a las víctimas de la DANA bajo el lema "Contigo hoy, mañana, siempre"

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Correos ha puesto hoy en circulación una tirada de 70.000 sellos dedicados a homenajear a las víctimas de la dana de Valencia bajo el lema 'Contigo hoy, mañana y siempre'.

Con esta emisión la empresa postal quiere poner en valor cómo en medio de la adversidad, vecinos, voluntarios y organizaciones demostraron "un espíritu de unidad y compromiso excepcional, trabajando juntos para superar las dificultades y brindar apoyo a quienes más lo necesitaban".

Este sello es también, según Correos, un "testimonio tangible de la memoria, la solidaridad y la esperanza que acompañarán a generaciones futuras como recordatorio de la fuerza y resiliencia de la sociedad ante la adversidad".

Los 70.000 sellos emitidos tienen tarifa de un euro y para el diseño del sello se ha utilizado la imagen proporcionada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana.

Es una imagen que representa cómo de la destrucción que ocasionó el temporal florece una rama como símbolo de esperanza.

Las oficinas de Correos en las zonas afectadas por la dana también sufrieron serios daños.

Pese a ello, y cumpliendo las tareas asignadas a través del Real Decreto-ley 7/2024 de medidas para ayudar en la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la DANA, Correos ofreció una serie de servicios sin coste para los ciudadanos damnificados.

Se facilitaron los envíos postales y de paquetería gratuitos en los municipios del territorio dana.

Asimismo, el personal de Correos llevó a cabo actuaciones de información, intermediación y representación de los afectados para formalizar las solicitudes de las ayudas disponibles a través de las oficinas o en los domicilios de las personas afectadas, cuando así fue necesario.

La serie Efemérides recoge acontecimientos o aniversarios que han marcado la memoria colectiva de nuestro país, como la dana que en octubre de 2024 generó un episodio meteorológico devastador que provocó una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente en España.