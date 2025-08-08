LA NACION

Cortada la A-3 en sentido salida por un accidente con al menos tres vehículos implicados y dos personas heridas

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados al menos tres vehículos ha obligado a cortar al tráfico la A-3 en sentido salida, ha informado una portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press. Hasta el lugar del siniestro, ocurrido en torno a las 17.30 horas a la altura del kilómetro 6, se han desplazado sanitarios del Samur Protección Civil para atender a dos personas heridas, una de carácter leve y otra que presentaba traumatismo craneoencefálico leve, aunque será trasladada a un centro hospitalario como potencialmente grave por mecanismo lesional. En estos momentos, en el lugar se encuentran trabajando Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, agentes de la Guardia Civil y sanitarios del Samur.

