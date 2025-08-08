Cortada la A-3 en sentido salida por un accidente con al menos tres vehículos implicados y dos personas heridas
Cortada la A-3 en sentido salida por un accidente con al menos tres vehículos implicados y dos...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -
Un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados al menos tres vehículos ha obligado a cortar al tráfico la A-3 en sentido salida, ha informado una portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press. Hasta el lugar del siniestro, ocurrido en torno a las 17.30 horas a la altura del kilómetro 6, se han desplazado sanitarios del Samur Protección Civil para atender a dos personas heridas, una de carácter leve y otra que presentaba traumatismo craneoencefálico leve, aunque será trasladada a un centro hospitalario como potencialmente grave por mecanismo lesional. En estos momentos, en el lugar se encuentran trabajando Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, agentes de la Guardia Civil y sanitarios del Samur.
Otras noticias de Accidente de tránsito
- 1
Puerto Madryn: ofrecía paseos gratis en kayak, llevaba a mujeres a playas aisladas y abusaba de ellas
- 2
Llamativo: los turistas que grafitearon piedras en Mendoza pagaron una multa menor al monto gastado en limpiarlas
- 3
LLA vs. PJ: el cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre
- 4
“Es un error”: rechazo de la comunidad internacional al anuncio de Netanyahu de que tomará la Ciudad de Gaza