Cortada la AP-7 entre Freginals y Ulldecona (Tarragona) en ambos sentidos por inundaciones
TARRAGONA, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las lluvias de este domingo en el Montsià (Tarragona) han obligado a cortar la AP-7 entre Freginals y Ulldecona en ambos sentidos de la marcha por inundaciones en la calzada hacia las 18.20 horas.
Por este corte, en Aldea se hacen desvíos obligatorios en sentido sur y en Ulldecona en sentido norte, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Además, se mantienen cortadas por lluvia o inundaciones la C-12 en Tortosa, con desvíos señalizados, la T-331 entre Ulldecona y Santa Bàrbara, y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sènia.
Los Bombers de la Generalitat han recibido 30 avisos entre las 17.30 y las 18.30 horas por servicios derivados de las lluvias en las Terres de l'Ebre: 5 en el Baix Ebre y 15 en el Montsià.
Asimismo, Protecció Civil ha informado vía X hacia las 18.50 que se ha interrumpido la circulación de la línea de Rodalies R16 a raíz de un tren parado en Ulldecona por acumulación de agua en la vía, por lo que ha activado la prealerta Ferrocat.
