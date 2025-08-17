Cortada la N-525 en As Estivadas y la OU-533 en O Bolo debido a los incendios
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -
Las carreteras N-525 en As Estivadas y la OU-533 en O Bolo se encuentran cortadas debido a los incendios que afectan a la provincia de Ourense, que mantiene la Situación 2. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la N-525 tiene la circulación interrumpida desde el kilómetro 178 en Guimarei al 181 en As Estibadas en ambos sentidos de la circulación.
Por su parte, la carretera autonómica OU-533 está cortada a la altura de Outardepregos desde el kilómetro 41 hasta el 41,1 en sentido creciente debido al humo y al polvo de los incendios.
