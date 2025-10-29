Cortado el acceso a internet durante las elecciones generales en Tanzania

NAIROBI, Kenia (AP) — El acceso a internet se vio interrumpido en toda Tanzania el miércoles mientras el país celebra unas elecciones marcadas por las preocupaciones de grupos de derechos humanos y la detención de miembros de la oposición.

Netblocks, un grupo activista que trabaja por el acceso a internet, confirmó el corte en el servicio y señaló en X que “los datos de la red en tiempo real muestran una interrupción de la conectividad a internet a nivel nacional”. Justo antes de que se confirmara el corte, los usuarios en el país africano notaron cómo la navegación se ralentizaba.

La presidenta, Samia Suluhu Hassan, que aspira a la reelección para un segundo mandato, pertenece al gobernante Chama Cha Mapinduzi, que ostenta el poder desde la independencia en 1961.

En tres centros visitados por periodistas de Associated Press había filas para depositar las boletas. La votación comenzó oficialmente a las siete de la mañana hora y está previsto que termine a las cuatro de la tarde, cuando se dará inicio al conteo. Se espera que los resultados provisionales se den a conocer en un plazo de 24 horas, pero la comisión electoral tiene hasta siete días para anunciar los definitivos.

El líder del principal partido de la oposición CHADEMA, Tundu Lissu, está en prisión y enfrenta cargos de traición tras pedir reformas electorales. Al candidato del segundo partido opositor más grande se le prohibió postularse.

Amnistía Internacional dijo que el ambiente en torno a las elecciones estaba caracterizado por el miedo y afirmó que se verificaron casos de desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales antes de la cita electoral. Según el grupo de derechos humanos, los presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad socavan la legitimidad de los comicios.

Hassan aspira a cumplir su primera legislatura completa en el cargo, después de finalizar el mandato de su predecesor, John Pombe Magufuli, quien murió de forma repentina en 2021. La boleta incluye a 16 candidatos de partidos más pequeños de la oposición.

Tanzania tiene más de 37 millones de votantes registrados, un 26% que en 2020, pero los analistas advierten que ese incremento no tiene por qué traducirse en un aumento de la participación, debido a la apatía ante la percepción de que Hassan ganará sin oposición.

CHADEMA ha convocado protestas el día de las elecciones. La policía dispersó a varios manifestantes que se congregaron en el vecindario de Kimara Kibo, en la capital comercial, Dar es Salaam.

Hassan señaló que no se permitirán las protestas.

Un partido opositor en el archipiélago de Zanzíbar, ACT Wazalendo, alegó que la votación anticipada del martes —para funcionarios electorales y de seguridad— estuvo marcada por irregularidades como personas que se hicieron pasar por funcionarios de seguridad y la prohibición de que representantes de los partidos estuviesen presentes.

La comisión electoral afirmó que había cumplido la ley al celebrar la votación anticipada el martes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.