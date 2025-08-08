Corte anula fallo de desacato contra gobierno de Trump por deportaciones a prisión de El Salvador

WASHINGTON (AP) — Una corte de apelaciones anuló el viernes un fallo de desacato de un juez contra el gobierno del presidente Donald Trump en un caso sobre deportaciones a una prisión en El Salvador.

La decisión de la corte de apelaciones con sede en la capital del país revierte un fallo del juez federal de Distrito, James E. Boasberg, que determinó que había causa probable para considerar al gobierno de Trump en desacato penal a la corte.

Boasberg había acusado a funcionarios del gobierno federal de apresurar la deportación de Estados Unidos de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el mes pasado antes de que pudieran impugnar su expulsión en los tribunales, y luego de desobedecer deliberadamente su orden de que los aviones que ya estaban en el aire regresaran a Estados Unidos.

El gobierno ha negado haber violado su orden.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.