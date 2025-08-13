Corte autoriza a Trump a bloquear fondos al exterior

El tribunal declaró que el juez Amir Ali, designado por Joe Biden, cometió un error al descongelar los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bloqueados por el presidente en su primer día en la Casa Blanca en marzo.

La orden de Ali exigía al gobierno liberar la ayuda exterior asignada por el Congreso para el año fiscal 2024 y también exigía a USAID pagar las facturas vencidas hasta el 13 de febrero en virtud de los contratos y subvenciones vigentes.

"La decisión de hoy representa un revés significativo para el Estado de derecho y corre el riesgo de erosionar aún más los principios fundamentales de la separación de poderes", declaró Lauren Bateman, abogada de Public Citizen, un grupo de defensa del consumidor que representa a los beneficiarios de las subvenciones que presentaron la demanda.

"Solicitaremos una nueva revisión judicial y nuestro caso continuará en pie", añadió. Mientras tanto, "innumerables personas sufrirán enfermedades, hambre y muerte debido a la decisión imprudente de la administración de negar ayuda vital a los más vulnerables del mundo", completó. (ANSA).