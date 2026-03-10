Corte británica deniega autorización para recurso sobre acuerdo con Mauricio sobre islas Chagos

LONDRES, 10 mar (Reuters) - El Tribunal Superior de Londres denegó el martes la autorización para un recurso legal sobre el acuerdo entre Reino Unido y Mauricio para ceder la soberanía de las islas Chagos, donde se encuentra la base aérea angloestadounidense de Diego García.

Tres demandantes, entre ellos Bertrice Pompe, ciudadana británica nacida en Diego García que intentó sin éxito en mayo bloquear el acuerdo, emprendieron acciones legales después de que Reino Unido acordó el año pasado transferir la soberanía del archipiélago del Océano Índico.

En virtud del acuerdo, Londres mantendrá el control de la base militar de Diego García, de gran importancia estratégica, mediante un contrato de arrendamiento de 99 años que preserva las operaciones estadounidenses en la zona.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el mes pasado que el acuerdo es un "Gran error" y comparó desfavorablemente al primer ministro británico, Keir Starmer, con el líder británico de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, por su limitado apoyo a los ataques estadounidenses contra Irán, incluido el uso de Diego García.

Trump había dicho anteriormente que entendía que el acuerdo era el mejor que Starmer podía conseguir. Starmer ha defendido sus acciones, afirmando que sus decisiones se basaron en la ley y en el "Interés nacional".

Los abogados que representan a Pompe y a otras dos personas —Misley Mandarin y su padre, Michel Mandarin, que están tratando de establecer un asentamiento en una de las islas— argumentaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico no consultó a los chagosianos, lo cual es ilegal.

La juez Mary Stacey reconoció en un fallo escrito la "Larga y vergonzosa historia del trato dado a los habitantes de las islas Chagos" desde los años 60 y 70, cuando fueron desplazados por la fuerza para dar paso a las instalaciones militares.

Sin embargo, añadió que la impugnación legal es, en realidad, una repetición de los argumentos desestimados por los tribunales ingleses en los litigios sobre las islas en las últimas décadas.

