Corte de apelaciones de EEUU acoge pedido de la Argentina para suspender fallo que entrega acciones de YPF

15 ago (Reuters) - Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos accedió el viernes a la petición de Argentina de dejar en suspenso la orden de una jueza de que entregue su participación del 51% en la compañía de petróleo y gas YPF para satisfacer parcialmente una sentencia de US$16.100 millones ganada por dos inversores.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, suspendió la orden dictada el 30 de junio por la jueza federal Loretta Preska, mientras Argentina presenta su apelación. (Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York. Editado en español por Juana Casas)