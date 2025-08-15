Corte de apelaciones de EEUU suspende fallo que entregaba acciones argentinas de YPF

(Añade comentario de Gobierno argentino)

15 ago (Reuters) - Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos accedió el viernes a la petición de Argentina de dejar en suspenso la orden de una jueza de que entregue su participación del 51% en la petrolera YPF para satisfacer parcialmente una sentencia de US$16.100 millones ganada por dos inversores.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, suspendió la orden dictada el 30 de junio por la jueza federal Loretta Preska, mientras Argentina presenta su apelación.

"Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos", señaló la Procuración del Tesoro de Argentina en un comunicado.

YPF, controlada por el Estado, es la mayor firma energética del país sudamericano y la principal productora de petróleo y gas no convencionales en Vaca Muerta, una de las principales formaciones "shale" del mundo. (Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York, con reporte adicional de Nicolás Misculin en Buenos Aires. Editado en español por Juana Casas)