Corte de apelaciones rechaza intento de Trump por destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook

WASHINGTON (AP) — Un tribunal de apelaciones determinó el lunes que Lisa Cook puede permanecer como gobernadora de la Reserva Federal, rechazando los esfuerzos del presidente Donald Trump por destituirla poco antes de una votación clave sobre las tasas de interés.

Se tiene previsto que el gobierno federal recurra lo más pronto posible a la Corte Suprema en un último intento por destituir a Cook. La próxima reunión de dos días de la Fed para debatir un posible movimiento en las tasas de interés comienza el martes por la mañana. Además, la demanda que interpuso Cook para bloquear permanentemente su despido aún debe abrirse camino por los tribunales.

La campaña de la Casa Blanca para destituir a Cook marca un intento sin precedentes de remodelar a la junta directiva de la Fed, la cual fue diseñada para mantenerse independiente de la política diaria. Ningún presidente ha despedido a un gobernador de la Fed en los 112 años de historia de la agencia.

Por otro lado, los senadores republicanos confirmaron el lunes a Stephen Miran, nominado de Trump para un puesto vacante en la junta de la Fed. A menos que la Corte Suprema intervenga de último minuto, la comisión encargada de fijar las tasas de interés de la Fed se reunirá el martes y miércoles con los siete gobernadores y los 12 presidentes de bancos regionales.

Doce de esos 19 funcionarios votarán sobre el cambio de la tasa a corto plazo del banco central: los siete gobernadores más cinco presidentes regionales, que votan de manera rotativa.

El presidente Jerome Powell señaló el mes pasado que la Fed probablemente reduciría su tasa del 4,3% al 4,1% durante esta reunión. Otros costos de endeudamiento, como las tasas hipotecarias y los créditos para automóviles, ya habían disminuido en anticipación a la reducción y podrían bajar aún más.

Trump intentó despedir a Cook el 25 de agosto, pero un juez federal dictaminó la semana pasada que la destitución era ilegal y la reinstaló en su cargo. Bill Pulte, designado por Trump, ha acusado a Cook de fraude hipotecario porque ella aparentemente registró dos propiedades como "residencias principales" en julio de 2021, antes de unirse a la junta. Estos reclamos pueden llevar a una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial menor que si una de ellas fuera declarada como propiedad de alquiler o segunda vivienda. Cook ha negado los cargos.

