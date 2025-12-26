Corte de Brasil ordena detención del exjefe de carreteras tras un intento de fuga

Por Luciana Magalhaes

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenó el viernes la detención preventiva del exjefe de la Policía Federal de Carreteras del país, capturado en Paraguay, según un documento judicial al que tuvo acceso Reuters e información de dos personas familiarizadas con el asunto.

Silvinei Vasques, quien sirvió bajo el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, fue capturado cuando intentaba abordar un avión en el aeropuerto de Asunción, en el vecino Paraguay, en un intento por llegar a El Salvador, después de romper un monitor de tobillo ordenado por la corte.

Vasques fue condenado recientemente a 24 años y seis meses de prisión por su papel en un intento de golpe de Estado en 2023, el mismo incidente por el que Bolsonaro cumple ahora una condena de 27 años por orquestar el complot. El expolicía, que aún no estaba en la cárcel, aparentemente rompió su monitor electrónico de tobillo mientras se encontraba en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, lo que provocó alertas de seguridad en los controles fronterizos, según el documento del Tribunal Supremo.

Vasques, capturado con un pasaporte paraguayo falso, planeó la fuga utilizando un automóvil alquilado e incluso se llevó a su perro con él, dijo el documento.

Vasques, capturado con un pasaporte paraguayo falso, planeó la fuga utilizando un automóvil alquilado e incluso se llevó a su perro con él, dijo el documento.

Contactado por Reuters, el abogado de Vasques no hizo comentarios sobre el intento de fuga de su cliente.