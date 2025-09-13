Corte de Colombia pide a Meta ajustar políticas de privacidad tras litigio a favor de actriz porno

La Corte Constitucional de Colombia ordenó este viernes a Meta ajustar sus políticas de privacidad, tras fallar a favor de una famosa actriz porno en un litigio contra la empresa por vulnerar su derecho a la libertad de expresión.

Esperanza Gómez, una de las actrices de contenido para adultos más famosas del país, interpuso una acción legal contra la compañía por cerrar su cuenta de Instagram "sin una justificación transparente y clara", según expresó el tribunal en un comunicado.

Gómez asegura que había subido fotografías en ropa interior con las que recauda dinero, por lo que también denunciaba vulneración al derecho al trabajo.

Meta, también casa matriz de Facebook y WhatsApp, sostuvo que la mujer violó las reglas sobre desnudos de la plataforma, donde tenía más de 5 millones de seguidores, de acuerdo con la Corte.

El tribunal determinó que cerrar su cuenta fue una decisión "arbitraria" que "restringió ilegítimamente su libertad de expresión".

Además, Meta "aplicó sus políticas sobre desnudez y servicios sexuales de manera inconsistente frente a otras cuentas con contenidos similares que permanecen activas", según el comunicado.

Por esta razón, en un hecho inédito, el tribunal le ordenó a la empresa "revisar y ajustar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram, de modo que los usuarios conozcan con claridad los mecanismos para impugnar decisiones de moderación".

También le exigió que sus políticas estén disponibles en español y crear un "canal electrónico visible" para que jueces y tribunales puedan remitirle "notificaciones judiciales en Colombia".

La sentencia no especifica las sanciones en caso de incumplimiento. Meta no se ha pronunciado.

En el continente existen pocos precedentes de decisiones de la justicia que obliguen a las redes sociales a cambiar sus políticas.

En junio, la Corte Suprema de Brasil decidió aumentar las obligaciones de las plataformas digitales sobre los contenidos publicados por sus usuarios, en un proceso inédito en América Latina sobre la propagación de noticias falsas y discursos de odio en línea.

