Corte de Colombia suspende temporalmente emergencia económica decretada por Gobierno de Petro

BOGOTÁ, 29 ene (Reuters) - La Corte Constitucional de Colombia suspendió el jueves provisionalmente un mecanismo de emergencia económica decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para recaudar 11.000 millones de pesos (US$3.000 millones) y financiar parte de su presupuesto de 2026, informó el tribunal.

La decisión suspende temporalmente el decreto de emergencia económica impidiendo al Gobierno aplicar las medidas extraordinarias, mientras se toma un fallo definitivo.

A finales del año pasado, Petro declaró la emergencia económica después de que el Congreso rechazó un proyecto de reforma fiscal para conseguir 16,3 billones de pesos (US$4.446 millones), en una derrota para el Gobierno en el legislativo en medio del deterioro fiscal del país sudamericano.

(1 dólar = 3.665,97 pesos) (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)