Corte de Ecuador autoriza referendo para una Constituyente enfocada en la lucha antinarco

La Corte Constitucional de Ecuador autorizó el miércoles la celebración de un referendo para decidir si se instala o no una Constituyente que redacte una nueva Carta Magna con leyes más duras contra el narcotráfico.

El presidente Daniel Noboa impulsa este proyecto en medio de su guerra contra las bandas narco que disparan la violencia en el país, con una de las tasas más altas de homicidios en Latinoamérica.

La Corte informó su "dictamen favorable para la convocatoria a (una) Asamblea Constituyente", lo que podría ser decidido en el referendo del 16 de noviembre para resolver, entre otras medidas, si se permite el establecimiento de bases militares extranjeras.

