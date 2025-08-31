LA NACION

Corte de EEUU bloquea deportación de cientos de niños guatemaltecos

Una corte federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el plan del gobierno del presidente Donald

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Manuel Balce Ceneta - AP

Una corte federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el plan del gobierno del presidente Donald Trump de deportar a cientos de niños guatemaltecos, según un fallo emitido el domingo.

Más de 600 menores guatemaltecos no acompañados por adultos en Estados Unidos se enfrentaban a ser enviados de regreso a su país natal en virtud de un programa piloto negociado con el país centroamericano, de acuerdo con un expediente judicial.

Pero una jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia suspendió la deportación durante al menos 14 días, tras un reclamo presentado por una organización defensora de los derechos humanos.

La oenegé National Immigration Law Center (NILC), que la mañana del domingo presentó el recurso para detener el plan de la administración Trump por considerarlo "ilegal", celebró la decisión judicial.

"Nos reconforta que el Tribunal haya evitado esta injusticia antes de que cientos de niños sufrieran daños irreparables", declaró Efren Olivares, vicepresidente del NILC, en un comunicado.

El grupo presentó la demanda colectiva en nombre de cientos de niños guatemaltecos que, según afirmó, corrían "riesgo inminente de ser deportados ilegalmente de Estados Unidos".

