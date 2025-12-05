Corte de EEUU dice que Trump puede destituir a demócratas de dos juntas federales de trabajo

Por Daniel Wiessner

5 dic (Reuters) - Una corte de apelaciones de Estados Unidos dijo el viernes que Donald Trump tiene el poder de despedir a los miembros demócratas de dos juntas federales de trabajo, una victoria en los esfuerzos del presidente republicano por controlar a agencias que se supone son independientes de la Casa Blanca.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en una decisión de 2-1 dijo que las leyes federales que sólo permiten que los miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) y la Junta de Protección de Sistemas de Mérito sean removidos por una causa justificada violan la Constitución.

El Circuito del Distrito de Columbia revocó sentencias separadas de dos jueces que habían restituido a Cathy Harris en la Junta de Méritos y a Gwynne Wilcox en la NLRB. En mayo, la Corte Suprema suspendió temporalmente las sentencias de los tribunales inferiores.

La NLRB conoce de los litigios laborales del sector privado y la Junta de Méritos resuelve los recursos de los empleados federales sancionados o despedidos. Dado que la junta de méritos es a menudo el único recurso legal para los trabajadores federales, podría tener un papel clave en la revisión de los esfuerzos de Trump para purgar la fuerza de trabajo federal.

Los miembros de ambas agencias son nombrados por el presidente, pero las leyes federales les permiten ser destituidos solo por causa justificada, incluyendo ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta.

Trump despidió a Harris y Wilcox sin esa causa en enero, la primera vez que un presidente destituía a un miembro de cualquiera de las dos agencias. Ha destituido a muchos otros funcionarios que normalmente mantendrían sus puestos en un nuevo Gobierno, incluidos miembros de otras juntas e inspectores generales que vigilan las agencias individuales en busca de despilfarro y corrupción.

La administración Trump ha argumentado que las leyes que protegen a los funcionarios de la destitución invaden los amplios poderes que la Constitución de Estados Unidos otorga al presidente para controlar el Poder Ejecutivo.

La destitución de Harris y Wilcox ha paralizado ambas juntas laborales, que ya tenían puestos vacantes, al privarlas de suficientes miembros para decidir casos individuales. Cientos de casos están pendientes en la NLRB y miles de apelaciones se han presentado ante la junta de mérito desde que Trump asumió el cargo.

La cuestión está siendo observada de cerca por expertos legales, algunos de los cuales dicen que anular las protecciones contra la destitución daría a Trump un control más directo sobre la regulación de diversas áreas, como el comercio, la energía, la aplicación de las leyes antimonopolio, las finanzas y la seguridad de los productos de consumo.