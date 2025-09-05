Corte de El Salvador ordena a secretario del expresidente Funes devolver US$3,8 millones

Un tribunal de El Salvador condenó a un colaborador del fallecido expresidente Mauricio Funes a devolver al erario US$3,8 millones, al declararlo culpable de "enriquecimiento ilícito", informó este viernes la Fiscalía.

Francisco José Cáceres fue secretario privado del primer mandatario izquierdista de El Salvador (2009-2014), quien murió en Nicaragua en enero pasado.

Cáceres debe restituir US$3,5 millones, mientras que su esposa, Reyna Flores, tiene que devolver US$332.687, dijo la Fiscalía en la red social X.

La corte de segunda instancia de Santa Tecla, 12 km al oeste de San Salvador, además "inhabilitó" a Cáceres para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Funes, quien buscó refugio en Nicaragua en 2016 y luego obtuvo la nacionalidad nicaragüense, fue condenado en ausencia en 2023 a 14 años de prisión, acusado de integrar agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.

En 2024, el exmandatario recibió una segunda condena a ocho años de cárcel por lavado de dinero y favorecer irregularmente a una empresa guatemalteca.

