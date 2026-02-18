Suministro de energía se restablece en Paraguay después de un masivo apagón

ASUNCIÓN, 18 feb (Reuters) - El suministro eléctrico en Paraguay se restableció el miércoles, después de que algunas líneas de transmisión clave quedaran fuera de servicio, lo que provocó un apagón en gran parte del país.

El presidente de la empresa estatal de energía ANDE, Félix Sosa, dijo en una rueda de prensa que el servicio se normalizó en un 100%.

La compañía había informado previamente que el apagón se debió a que quedaron fuera de funcionamiento dos líneas de transmisión que salen de Itaipú Binacional, la central hidroeléctrica que Paraguay comparte con Brasil en el río Paraná, y que alimentan el sistema interconectado nacional.

"Se desprendió un conductor de llegada de la línea de 500 kV a una subestación (...) eso hizo que actuara la protección y quedaran fuera de servicio las dos líneas. Vamos a evaluar el motivo por el cual ocurrió ese desprendimiento", explicó Sosa.

El corte se produjo en momentos en que Paraguay sufre una ola de calor, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados y una sensación térmica de 43°C, según la dirección de meteorología. El apagón también ocasionó caos en el tránsito vehicular en la capital, donde los semáforos dejaron de funcionar.

La empresa estatal de agua potable ESSAP dijo que su servicio podría resentirse a raíz del apagón.

(Reporte de Daniela Desantis; Editado por Javier Leira)