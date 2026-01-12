Corte de Hong Kong escucha argumentos en sentencia del magnate de prensa Jimmy Lai

Una corte de Hong Kong comenzó el lunes a escuchar los argumentos de sentencia del magnate de la prensa prodemocracia Jimmy Lai, condenado por crímenes de seguridad nacional que podrían dejarlo en prisión de por vida.

Lai fue declarado culpable en diciembre por dos cargos de conspiración para cometer colusión bajo una amplia ley de seguridad nacional impuesta por China en 2020, luego de las grandes y a veces violentas manifestaciones prodemocracia de 2019 en Hong Kong.

El empresario de 78 años también fue condenado por publicar artículos sediciosos en su periódico Apple Daily, ya clausurado.

Lai tiene nacionalidad británica y el gobierno de Reino Unido condenó su "procesamiento motivado políticamente", en un comunicado en el cual pidió su liberación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que pidió a su par chino, Xi Jinping, considerar la excarcelación de Lai.

Los abogados comenzaron a presentar sus argumentos a los jueces de la Alta Corte, y sus presentaciones se extenderán durante cuatro días.

La corte no ha anunciado una fecha para la sentencia de Lai, quien podrá apelar.

"No nos cabe duda de que (Lai) nunca titubeó en su intención de desestabilizar el gobierno" de China, escribieron los jueces en su veredicto de 856 páginas.

La ley de seguridad nacional de Hong Kong establece que las ofensas de colusión "de naturaleza grave" resultarán en una sentencia de cárcel de entre 10 años y perpetua.

Hasta el 1 de enero, Hong Kong ha detenido a 385 personas por varios crímenes de la ley de seguridad nacional y condenado a 175, según cifras oficiales.