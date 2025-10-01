Corte de internet deja varados a afganos por la cancelación de vuelos

1 oct (Reuters) -

Al menos 14 vuelos programados para el miércoles en el aeropuerto de Kabul fueron cancelados y la situación de otros vuelos no está clara, según los datos de Flightradar24, un servicio de seguimiento de aviones, tras el corte de internet en Afganistán.

El creciente caos provocado por la orden dada el lunes por el Gobierno talibán de cortar las conexiones a internet y la telefonía móvil ha afectado a los bancos, la ayuda humanitaria, las empresas y la capacidad de los afganos para ponerse en contacto con familiares y amigos. También ha dejado a muchos varados en Afganistán.

El talibán no ha dado explicaciones sobre el corte de la conectividad y Reuters no ha podido ponerse en contacto con este para que hiciera comentarios. Naciones Unidas ha pedido que se restablezcan los servicios.

En el pasado, los talibanes han expresado su preocupación por la pornografía en línea y las autoridades cortaron los enlaces de fibra óptica a algunas provincias en las últimas semanas, alegando razones de moralidad.

Del total de 34 vuelos que debían entrar y salir de Kabul el miércoles, se cancelaron cuatro salidas y diez llegadas. El martes se cancelaron 10 de los 31 vuelos programados. El estado de los 21 vuelos restantes del martes figuraba como "desconocido" en el sitio web Flightradar24. Muchos vuelos programados en otros aeropuertos provinciales, como los de Herat y Kandahar, para el martes y el miércoles también fueron calificados de "desconocidos". (Información de Hritam Mukherjee y Mohammad Yunus Yawar; escrito por Saeed Shah; edición de Elaine Hardcastle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)